Cumayeri ilçesinde balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda  avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Şengül, uzun uğraşı vererek balığı  kıyıya almayı başardı.

Şengül, yayın balığını vakit kaybetmeden evinin bahçesindeki havuza  bıraktı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığındaki yayın  balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır balıkçılık  yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi.

Bin lira fiyat verene balığı satacağını duyuran Şengül, "850 lira  teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez. Burada tutulan  balık başka balıkların lezzetine benzemez, daha lezzetlidir. Vatandaşlar  genellikle balık yemek için bu bölgeye gelir. Barajlardan alınan bir balık değil,  bu nehirden tutulan bir balık, o yüzden lezzeti başkadır." dedi.