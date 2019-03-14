Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıkaya, Güzelbağ, Karamık, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar köyü yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı köyü yolları, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular, Doğanca, Cesurtepe, Erkantepe köyü yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 6 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Siirt'te 50 köy yolu ulaşıma kapandı
14.03.2019 - 23:22 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari'de 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Etiketler : Siirt,yaşam haberleri,
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