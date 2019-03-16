Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin-Hopa Karayolu Hopa Sanayi Çarşısı kavşağında 8 Ağustos 2018 günü aracıyla geçmekte olan Resul Akyıldız’ın kullandığı araca Hopa’dan Borçka istikametine gitmekte olan F.K. kontrolünde aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Akyıldız’ın kullandığı araç büyük hasar görürken, kazada ölen olmazken, Akyıldız yaralandı. Tedavisinin ardından haklılığını ispat etmek ve mağduriyetinin giderilmesi için çaba sarf eden ve 7 aydır uğraş veren Akyıldız, kaza sonrası tutulan tutanağın kendisini mağdur ettiğini iddia ediyor. Akyıldız “Söz konusu kazada, kaza tutanağına göre benim araç şerit içinde gösterilerek kabahatli duruma düşürüldüm ve maddi ve manevi zarar gördüm. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün devamı olmadığı, kesik bir görüntünün tutanağa dahil edildiği (16 sn’lik görüntü), F.K. kontrolündeki araç en fazla 50 km hızda çarptığı belirtilmiş ve kazada tarafımı yüzde yüz haksız göstermiştir. Kaza sonrası bulunduğum şok durumumdan yararlanılıp mağdur edildim. Hastaneden taburcu olduktan sonra aracımın kaza yerini ve aracımı fotoğrafla, güvenlik kamerası görüntüleriyle belgeledim. Kaza sonrasında aracım 2 metre şerit dışında olduğu, bana çarpan aracın şerit dışına doğru gelip tarafıma çarptığı ekte mevcut olduğu beyan eden dava dilekçesinde olayın yeniden tespit edilmesini istedim” dedi.

Akyıldız, başına gelen kazadaki gibi benzer sorunların başka sürücülerin de başına gelmemesi için kavşakta yeniden bir düzenleme yapılmasını ve sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Yaşanan kazalarda dolayı rahatsızlığını dile getiren Hopa Sanayi Çarşısı Başkanı Yaşar Oktay Uzuner ise ”Bir takım girişimlerimiz oldu. En son olarak viyadük şeklinde üst geçit için yetkililer ile karara varıldı. Burada yaşanan kazalar bizi de son derece üzmektedir. Ölümlü bugüne kadar kaza olmadı ama haftada en az bir iki sefer maddi hasarlı kaza yaşanıyor” ifadelerini kullandı.