Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

3 SAATTE 192 LİRA TOPLAMIŞ

Ekiplerce toplamda 19 dilenci yakalanırken bunların 4’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerden bir tanesinin ise üzerinden çıkan para şaşırttı. Ekiplerinden dakikalarca süren para saymasının ardından kadın dilencinin üzerinden 3 saatlik hasılatı olarak 192 lira para çıktığı belirlendi.

Üst aramasından geçirilen erkek dilencinin üzerinden çıkanlar ise yine şaşırttı. Üzerinden 3 paket sigara çıkan dilenciye ise zabıta, "Maşallah tekel bayisi gibi geziyorsun" şeklinde cevap verdi. Yakalanan dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı.