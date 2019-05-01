Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, polis özel harekat birimleri ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birliklerince dün düzenlenen, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu" kapsamında söz konusu bölgede arama yapıldı.

Aramada teröristlere ait kalaşnikof piyade tüfeğine ait gaz pistonu ve fişek, M16 piyade tüfeğine ait namlu ve şarjör, 10 metre halat, 2 şarjörlük, 300 metre kablo, sırt çantası, çok sayıda terörist kıyafeti ve ayakkabı ile yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi.