Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi. Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.

'O KADAR SEVERDİ Kİ...'

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu, köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu. Nurcan Sade'nin babası Hayrettin Sade, bulunan eteğin kızının en sevdiği etek olduğunu belirterek, "Kızımın eteğinin bulunduğu alan köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ekipler eteği bana gösterdiler, etek kızımın eteği. Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı."

Konuşmakta güçlük çeken baba Sade, "Arama çalışmaları için Allah devletten razı olsun. Bu eteği buldum, en azından suya düştüğünü biliyorum. Bu kadarını söyleyebilirim, başka bir şey diyemiyorum." diye konuştu. Ekiplerin küçük çocuğu bulmak için çalışmaları devam ediyor.