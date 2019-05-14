Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Fevzi Arslan, öldürülen Yaşar Telli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Arslan, savunmasında, ölen Yaşar Telli'nin tartışma sırasında elini beline atması nedeniyle silahını ateşlediğini savundu.

Pişman olduğunu ifade eden Arslan, "Benim Sevgi T. ile Ceylan P'ye yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Onların nasıl yaralandığını ben de anlamadım. Takdir mahkemenin." dedi.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa bacanağı Yaşar Telli'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Ceylan P'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, Sevgi T'yi "kardeşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 54 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

OLAY

Merkez Selçuklu ilçesindeki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki otomobilde 22 Nisan'da, Fevzi Arslan ile kız kardeşi Sevgi T, Yaşar Telli ve birlikte yaşadığı Ceylan P. arasında kavga çıkmıştı.

Arslan'ın tabancayla açtığı ateş sonucu Yaşar Telli, Ceylan P. ve Sevgi T. tabancayla ağır yaralanmış, özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cihanbeyli ilçesinde yakalanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.