Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 565 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Meriç, İpsala, Havsa ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, 565 Filistin, Fas, Bangladeş, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı
15.05.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 565 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Edirne,düzensiz göçmen,
624677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624677.aspx
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