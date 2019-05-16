Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bir alışveriş merkezi önündeki polis kontrol noktasına el bombasıyla saldırı gerçekleştirildi. Polis yetkilisi Deepak Kumar, yaptığı açıklamada, el bombasının motosikletteki iki kişi tarafından atıldığını belirterek, saldırıda 2 polis memuru ve 8 sivilin yaralandığını kaydetti. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Hindistan'da polis noktasına bombalı saldırı: 10 yaralı
16.05.2019 - 02:25 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir polis noktasına el bombasıyla düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
Etiketler : hindistan,bombalı saldırı,
624755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624755.aspx
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