Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bir alışveriş merkezi önündeki polis kontrol noktasına el bombasıyla saldırı gerçekleştirildi. Polis yetkilisi Deepak Kumar, yaptığı açıklamada, el bombasının motosikletteki iki kişi tarafından atıldığını belirterek, saldırıda 2 polis memuru ve 8 sivilin yaralandığını kaydetti. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.