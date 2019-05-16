Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bir alışveriş merkezi önündeki polis kontrol noktasına el bombasıyla saldırı gerçekleştirildi. Polis yetkilisi Deepak Kumar, yaptığı açıklamada, el bombasının motosikletteki iki kişi tarafından atıldığını belirterek, saldırıda 2 polis memuru ve 8 sivilin yaralandığını kaydetti. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.