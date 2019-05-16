Olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde anne ve oğlunun bulunduğu otomobil refüje uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kamyonun solladığı araç refüje uçtu: 2 yaralı
16.05.2019 - 15:38 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da bir kamyonun sollaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,kaza,
624942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624942.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:33
- Sabah03:53
- Güneş05:38
- İşrak06:30
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:24
- Yatsı22:13
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay