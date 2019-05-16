Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde anne ve oğlunun bulunduğu otomobil refüje uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.