Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim (5) adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarsus'ta 5 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
23.05.2019 - 09:27 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim (5) adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tarsus,çocuk,
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