Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç.(36),  Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf  etti.

Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da  cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri  işlediği öğrenildi.