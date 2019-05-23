Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla’da 28 Nisan’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.’yi feci şekilde dövdüğü iddia edilen Ufuk Özüdoğru (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.Y.K.’nın olay günü Aydınlı mahallesi üzerinde bulunan trafik ışıklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla erik topladığı ve yedikleri, çekirdeklerini ise yola doğru attıkları, çekirdeklerin şüphelinin üzerine geldiği için kendisini darp etmeye başladığını söylediği anlatıldı.



Küçük çocuğu ormanlık alana götürmüş

Şüphelinin kendisine tekme tokat vurduktan sonra ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, yaya olarak mahalleye gittiklerini, mahallede çocukların bulunmadığını, bunun üzerine şüphelinin kendisini ormanlık alana doğru götürmeye başladığını, tam ormanlık alana girerken tanımadığı bir kadının şüpheliye ‘ne yapıyorsun, polise haber vereceğim’ dediğini, kendisini adamın elinden aldığını ve Ufuk Özüdoğru’dan şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.



“Taş sesleri duydum”

Şüpheli Ufuk Özüdoğru’nun alınan ifadesinde sinirle böyle bir eylemde bulunduğunu, çocukların erik çekirdeği attıklarını iddia ettikleri ancak müzik açık olmasına rağmen taş sesleri duyduğunu, çocuklara bağırdığını, onların da kendisini küfür ettiğini, kendisini tutamadığını, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylediği belirtildi.



“O da benim arabama taş atmayacaktı”

Tanık Gülin Kaya’nın ise ifadesinde, olay günü yemek yaptığı sırada bir çocuğun bağırma seslerini duyduğunu, aşağı inerek peşlerinden gittiğini, şüphelinin çocuğu ormanlık alana götürdüğünü gördüğünü, şüpheliye çocuğu bırakmasını söylediğini, ‘o da benim arabama taş atmayacaktı’ dediğini, polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğu bıraktığını beyan ettiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin mağdur çocuğa karşı olan ilk eyleminin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişiye karşı kasten yaralama’ suçunu oluşturduğu, mağdurun ensesinden tutarak zorla ormanlık alana götürmesi şeklinde gerçekleşen ikinci eyleminin ise ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu oluşturduğu vurgulandı.



15 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Şüpheli Ufuk Özüdoğru’nun, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



“Üst sınırdan cezalandırılsın"

Savcı, adli sicil ve UYAP kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınan şüphelinin üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Olayın Geçmişi

Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde Ufuk Özüdoğru isimli şahıs, aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde dövmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.