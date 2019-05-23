Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş’e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.’nın (28) yargılanmasına başlandı. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sedat A. katılmazken, polis memurunun babası Hamdi Keleş, annesi Güler Keleş, meslektaşları ve ailenin avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, Buket Keleş’in mesai arkadaşlarından polis memuru S.A., sanığın araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyerek, “Olay günü kapama noktasında görev yaparken, bir ses duydum ve arkama dönüp baktığımda Buket’e aracın çarptığını gördüm. Sürücü araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisindeydi. ‘Selektör yaptım ama çekilmedi’ diye söyledi. Sonra ambulans çağırdık” dedi.

Keleş’le aynı noktada görev yapan polis memuru Z.E. ise sanığın çok süratli olduğunu iddia ederek, “O noktada görev yaparken, sanık hızlı bir şekilde gelerek arkadaşımıza çarptı. Sanık arkadaşımızı gördüğünü söyledi ancak buna rağmen durmak için herhangi bir çaba göstermedi. Gözlerinde kızarlık vardı ve ayakta durmakta zorlanıyordu” diye konuştu.

Davaya katılma talebinde bulunan polis memurunun babası Hamdi Keleş ve annesi Güler Keleş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Hakim, soruşturma aşamasındaki ifadesinde madde kullanmadığını iddia eden ancak kan ve idrar tahlilinde uyuşturucuya rastlanan sanığın kaza anında uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı ve uyuşturucuyu ne zaman kullandığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

19 Kasım 2018’de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana gelen kazada, 43 DA 218 plakalı panelvan minibüsü kullanan Sedat A., yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş’e aracıyla çarptı. Ağır yaralanan Keleş, 8 gün boyunca yaşam savaşı verdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Sedat A.’nın kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı belirlendi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Sedat A., avukatının itirazı üzerine serbest bırakılırken, hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.