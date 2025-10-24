Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Öğle yemeği kabusa döndü! Yediği lazanyanın içinden cam çıktı

İtalya’da gazetecilik yapan Barbara Castelanni, kızıyla birlikte yediği öğle yemeğinin ardından kabusu yaşadı. Aldıkları iki porsiyon lazanyanın içinden çıkan cam parçasını yutan kadın, iç kanama riski nedeniyle hastanede gözetim altında tutuluyor. 

Korkunç olay, Roma’nın Infernetto bölgesinde yaşandı. Öğle yemeği için iki porsiyon lazanya satın alan Barbara Castelanni, yemekten sonra kabusu yaşadı. 

"CAM PARÇASI HALA BAĞIRSAKLARIMDA"

Yemeği yuttuğu esnada içinde cama benzer bir cisim olduğunu fark eden kadın, acil bir şekilde hastaneye başvurdu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, iki gündür hastanede olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Yemeği yediğim günden beri hastanedeyim, iç kanama riski taşıyorum. Cam parçası hala bağırsaklarımda… Korku bir yana, çok öfkeliyim." 

"KIZIM CAMI TÜKÜRDÜ, BEN YUTTUM"

Söz konusu dükkanın sürekli müşterisi olduğunu belirten gazeteci, "Kızım ve ben iki porsiyon lazanya aldık. Masaya oturduğumuzda bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Kızım, sosun içindeki yeşil camı fark etti, ben ise yuttum." ifadelerini kullandı. 

Talihsiz kadın restoranın kapatılması gerektiğini savunurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

