Çiftlik alev alev yandı! 100 binden fazla tavuk telef oldu

Çiftlik alev alev yandı! 100 binden fazla tavuk telef oldu

Polonya'da bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 100 binden fazla tavuk telef oldu.

Polonya'nın güneybatısındaki Falkowice köyünde bulunan bir tavuk çiftliğinde dün akşam yerel saatle 18.00 sularında  büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm yapıyı sararken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yalnızca bazı binalar kurtarılabildi.

100 BİNDEN FAZLA TAVUK TELEF OLDU

Polis ve itfaiye yetkilileri, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ve yangının sabah saatleri itibarıyla tamamen söndürüldüğü bildirdi. Açıklamada, çiftlikte yaklaşık 130 bin tavuğun bulunduğu, bunlardan 100 binden fazlasının telef olduğu kaydedildi.

Tavuk yetiştiriciliği, Polonya'nın tarım sektörünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin yakın zamanda yayımladığı verilere göre Polonya, birliğin en büyük ikinci yumurta ihracatçısı konumuna yükseldi.

