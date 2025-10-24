Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu

Yunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu
Yunanistan, Türkiye, Ege Denizi, Göçmen, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ege Denizi bir kez daha Yunan zulmüne sahne oldu. Kos Adası açıklarında bir botun batması sonucu 14 göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Görgü tanıkları, Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmenleri Türk karasularına iterek ölüme terk ettiğini, yardım çağrılarının ise saatlerce cevapsız kaldığını anlattı.

Ege Denizi bir kez daha insanlık dramına sahne oldu. Kos Adası açıklarında, bir botun batması sonucu 14 göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise kurtarıldı.

Yerel kaynaklara göre, Yunan Sahil Güvenliği’nin müdahalesiyle Türk karasularına itilen göçmenlerin yardım çağrıları uzun süre cevapsız kaldı.

Yunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu - 1. Resim

“YUNAN GÜÇLERİ BOTUMUZU GERİ İTTİ”

Kurtarılan Afganistan uyruklu bir göçmen, Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken sahil güvenlik tarafından geri itildiklerini söyledi.

Altı saat boyunca yüzerek karaya ulaşan göçmen, “Teknede 18 kişiydik. Su almaya başlayınca yardım istedik, ama kimse gelmedi” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Muğla Valiliği, olayın ardından 4 sahil güvenlik botu, bir helikopter ve dalgıç ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türk ekipleri insani sorumluluğu bir kez daha tek başına üstlendi.

YUNANİSTAN'IN ÖLÜM POLİTİKASI

Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmenleri geri itmesi, son yıllarda Ege’deki sistematik “ölüme itme” politikasının bir parçası olarak görülüyor.

Uluslararası raporlara göre, yalnızca 2025 yılı içinde Akdeniz’de 1.400’e yakın kişi Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti ya da kayboldu.

AVRUPA SESSİZ

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, Atina yönetiminin insanlık dışı uygulamaları Avrupa Birliği tarafından görmezden geliniyor.

Kaynak: Dış Haberler
İstanbul Valiliği duyurdu! Saat 16.00'dan sonra okullar tatil edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya Başbakanı Merz Türkiye’ye geliyor! Zirve tarihi açıklandı - DünyaMerz-Erdoğan görüşmesinde tarih belli olduElon Musk robot ordusuyla tehdit etti! 'Kabul edin yoksa giderim' - DünyaMusk robot ordusuyla tehdit etti!Galler'de tarihi keşif! İki arkadaş ülkenin en büyük hazinesini buldu - Dünyaİki arkadaş ülkenin en büyük hazinesini buldu! Tam 2 bin yıllıkTürkiye'den Avrupa’ya yüksek teknoloji ihracı! Otokar’dan tarihi anlaşma - DünyaTürk zırhlıları Avrupa yolcusu!ABD'de yürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldü - DünyaYürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldüTel Aviv'e karşı yeni ittifak! Türkiye, Suriye, Irak ve Rusya aynı masada - DünyaPutin ve Erdoğan'dan İsrail planı!
Sonraki Haber Yükleniyor...