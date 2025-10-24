Yunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu

Ege Denizi bir kez daha insanlık dramına sahne oldu. Kos Adası açıklarında, bir botun batması sonucu 14 göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise kurtarıldı.

Yerel kaynaklara göre, Yunan Sahil Güvenliği’nin müdahalesiyle Türk karasularına itilen göçmenlerin yardım çağrıları uzun süre cevapsız kaldı.

“YUNAN GÜÇLERİ BOTUMUZU GERİ İTTİ”

Kurtarılan Afganistan uyruklu bir göçmen, Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken sahil güvenlik tarafından geri itildiklerini söyledi.

Altı saat boyunca yüzerek karaya ulaşan göçmen, “Teknede 18 kişiydik. Su almaya başlayınca yardım istedik, ama kimse gelmedi” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Muğla Valiliği, olayın ardından 4 sahil güvenlik botu, bir helikopter ve dalgıç ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türk ekipleri insani sorumluluğu bir kez daha tek başına üstlendi.

YUNANİSTAN'IN ÖLÜM POLİTİKASI

Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmenleri geri itmesi, son yıllarda Ege’deki sistematik “ölüme itme” politikasının bir parçası olarak görülüyor.

Uluslararası raporlara göre, yalnızca 2025 yılı içinde Akdeniz’de 1.400’e yakın kişi Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti ya da kayboldu.

AVRUPA SESSİZ

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, Atina yönetiminin insanlık dışı uygulamaları Avrupa Birliği tarafından görmezden geliniyor.