Galler'de tarihi keşif! İki arkadaş ülkenin en büyük hazinesini buldu

Galler’in kuzeyindeki Cheshire bölgesinde yaşayan David Moss, arkadaşı Ian Nicholson ile birlikte metal detektörüyle arama yaptığı esnada tarihi bir keşfe imza attı.

KİL ÇÖMLEKLERİN İÇİNDEN ÇIKTI

Hobi olarak çıktıkları gezide tüm gün bir şey bulamayan ikili, bölgeden ayrılacakları sırada gelen sinyalle şaşkına döndü. Sinyal aldıkları noktanın çevresini kazmaya başlayan iki arkadaş toprağın yaklaşık 30 santimetre altında kilden yapılmış iki çömlek tespit etti.

Çömleklerin içinde Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikkelerin olduğunu fark eden Moss, altı saatin sonunda sikkelere ulaşmayı başardıklarını aktardı.

ÜÇ GECE BOYUNCA ARABADA YATTI

Yaşadıklarını inanılmaz olarak niteleyen ikili, durumu yetkililere bildirdi. Teslim süreci boyunca sikkelerin çalınmasından endişe eden Moss, üç gece boyunca arabada kaldı. Yaşadığı duyguları BBC ile paylaşan Moss, "Sikkeleri gözümün önünden ayırmak istemedim" dedi.

YAKLAŞIK İKİ ASIRLIK

Güney Galler ve Monmouthshire Nümizmatik Derneği Başkanı Anthony Halse, bulunan sikkelerin Galler'de bugüne kadar keşfedilen en büyük Roma hazinesi olduğunu açıkladı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen sikkelerin sayısı 15 bini buluyor.

1996 tarihli "Hazine Yasası" uyarınca, Galler'de bulunan bu tür arkeolojik eserler Kraliyetin mülkiyetine geçiyor. Ancak yasaya göre, keşfi yapan kişi ve arazinin sahibi maddi olarak ödüllendiriliyor. Cardiff Ulusal Müzesi'nin koleksiyonuna dahil etmek istemesi halinde hazineyi satın alması gerekecek. Satın alımın gerçekleşmesi durumunda elde edilen gelir, David Moss, arkadaşı ve arazinin sahibi arasında paylaşılacak.