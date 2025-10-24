Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de yürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldü

ABD'de yürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 2 ve 5 yaşındaki iki kardeş, evlerinin bahçesindeki yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından çocukların annesi uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Trajik olay, ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Gautier kentinde pazartesi günü yaşandı. Polis ekipleri, bir evin havuzunda iki küçük çocuğun hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Yetkililer, 2 ve 5 yaşında kardeş oldukları belirlenen iki çocuğun acil bir şekilde hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını açıkladı. Adli tıp yetkilileri, çocukların boğulma sonucu hayatlarını kaybettiğini doğruladı.

ABD'de yürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldü - 1. Resim

36 YAŞINDAKİ ANNE GÖZALTINDA

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında,  çocukların annesi Amber Goldman gözaltına alınırken, kadının uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu kullanma gereçlerine sahip olma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

"AKIL ALMAZ BİR TRAJEDİ"

Goldman’ın suçlamaları kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Gautier Polis Şefi David Bever, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, toplumumuzu derinden sarsan akıl almaz bir trajedi. Kalbimiz, bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen aile, arkadaşlar ve ilk müdahale ekipleriyle birlikte," dedi.

ABD'de yürek burkan olay! İki kardeş boğularak öldü - 2. Resim

Polis, çocukların havuzda nasıl boğulduğuna veya annenin o sırada nerede bulunduğuna dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

