Almanya Başbakanı Merz Türkiye’ye geliyor! Zirve tarihi açıklandı

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında Başbakan Friedrich Merz’in 29 Ekim akşamı Türkiye’ye gideceğini ve 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Hille, görüşmelerde ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınacağına değindi.

TÜRKİYE, ALMANYA İÇİN "ÖZEL ÖNEME SAHİP"

Türkiye’nin NATO’da önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Hille, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekerek “Türk kökenli birçok Alman ve Almanya’da yaşayan birçok Türk aracılığıyla iki ülke birbirine sıkı sıkıya bağlı” ifadelerini kullandı.

Hille ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği için “özel öneme sahip bir komşu” olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

SURİYE VE GÖÇ KONUSU GÜNDEMDE

Almanya’da Suriye’ye sınır dışı işlemleri konusunda Türkiye’nin rolü olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren Hille, “Bu, Türkiye ile ilişkilerimizde bizi ilgilendiren bir konu. Ancak Ankara’daki görüşmeleri beklemenizi rica ediyorum” dedi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI PLANLANIYOR

Hille, Merz-Erdoğan görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesinin planlandığını aktardı.