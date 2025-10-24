Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyun sanmıştı, kabusa döndü! 13 yaşındaki çocuk 200 mıknatıs yuttu

Oyun sanmıştı, kabusa döndü! 13 yaşındaki çocuk 200 mıknatıs yuttu

13 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada gördüğü “piercing akımı”na özenerek yaklaşık 200 yüksek güçlü mıknatıs yuttu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk, acil ameliyata alındı.

Yeni Zelanda’da 13 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 200 yüksek güçlü mıknatıs yuttuktan sonra bağırsaklarının bir bölümünü kaybetti.

Tauranga Hastanesi’nde karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alınan çocuk, bir hafta önce 100 kadar neodim mıknatıs yuttuğunu söyledi. Ancak yapılan ameliyatta midesinden çıkarılan mıknatıs sayısının 200’e yaklaştığı belirlendi.

MIKNATISLAR BİRBİRİNE YAPIŞTI, DOKULAR ÖLDÜ

Röntgen görüntülerinde, çocuğun bağırsaklarında zincir halinde dizilmiş metal toplar tespit edildi. Ameliyatta bu mıknatısların ince bağırsak ve çekumda birbirine yapışarak kan akışını kestiği ve “basınç nekrozu” denilen doku ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.

Doktorlar, zarar gören bağırsak kısmını almak zorunda kaldı. Genç hasta sekiz gün sonra taburcu edildi.

TEHLİKELİ OYUNCAKLAR İNTERNETTE HALA SATILIYOR

Auckland Üniversitesi’nden hukuk araştırmacısı Alex Sims, “Bu olay, küçük ve yüksek güçlü mıknatısların yutulmasının hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor” dedi.

Yutulan mıknatısların, çevrim içi alışveriş platformu Temu üzerinden alındığı iddia edildi.

TEMU: ÜRÜNÜN SATIŞI DOĞRULANMADI

Temu’dan yapılan açıklamada, olaydan üzüntü duyulduğu belirtilerek “Ürün güvenliği önceliğimizdir. İnceleme başlattık ve söz konusu mıknatısların platformumuzdan alınıp alınmadığı henüz doğrulanmadı” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA AKIMLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Yetkililer, çocukların mıknatısları sahte piercing olarak kullanmasını teşvik eden sosyal medya trendlerinin büyük risk oluşturduğunu paylaştı. Bu tür vakalarda çoğu zaman acil ameliyat gerekiyor.

Tauranga Hastanesi doktorları, “Yüksek güçlü mıknatıslar çocuklar için giderek büyüyen bir tehlike haline geliyor. Aileler bu ürünleri evden uzak tutmalı” uyarısında bulundu.

