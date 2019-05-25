İzmir'in Kemalpaşa ilçesi E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki minibüs, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı
25.05.2019 - 00:11 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,işçi servisi,
627005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627005.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:20
- Sabah03:40
- Güneş05:31
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:32
- Yatsı22:26
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay