Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, yan tarafta bulunan diğer 3 binanın çatısına daha sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi polis ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangında hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi evden çıkarıldı
27.05.2019 - 10:02 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fikirtepe’de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişiden birinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler : Yangın,
627465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627465.aspx
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