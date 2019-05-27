Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde metruk binada çıkan yangın yan tarafta bulunan 3 binaya daha sirayet etti. Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yangının çıktığı evin içinden çekilen görüntüler, yaşanan dehşeti gözleri önüne serdi. Olay yerine gelen, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonlandı.