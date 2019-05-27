Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde metruk binada çıkan yangın yan tarafta bulunan 3 binaya daha sirayet etti. Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yangının çıktığı evin içinden çekilen görüntüler, yaşanan dehşeti gözleri önüne serdi. Olay yerine gelen, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonlandı.
Fikirtepe’de yangının çıktığı evin içi görüntülendi
27.05.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fikirtepe’de 4 binada çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı evin içi görüntülenirken, hayatını kaybeden kişilerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.
Etiketler : Fikirtepe,
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