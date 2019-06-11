Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı. Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar kayıplara karıştı.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iş yerindeki zararın 10 bin TL olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine plakası çıkartılmış bir otomobille geldikleri tespit edildi. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şahısların mağazaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.