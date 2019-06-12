Van’ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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Van’ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,