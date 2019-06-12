Van’ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. 

 