Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.