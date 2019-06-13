Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Bakış Mahallesi’nde iş bir iş yerinde çalışan Bayram Baz (35), iş makinasını devrilmesi sonucu 112 sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafa ve sağ bacağındaki travma oluşan Baz, burada ameliyata alındı. Baz’a yapılan ameliyatın ardından karaciğerinde kanama meydana geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan tahsis edilen helikopter ambulansla Malatya İnönü Hastanesi’ne nakledilen Bayram Baz’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

