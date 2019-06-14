Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik timlerince düzenlenen  operasyonda, şüpheli bir araç, Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu.  Araçta yapılan aramada, ön motor aksamı içine zulalanmış vaziyette, 1 kilo 13  gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve bin 500 uyuşturucu hap ele  geçirildi.

Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Süper Eko" ile birlikte yapılan  aramada, çekyatın altındaki eski bir ütünün içine gizlenmiş 16 gram skunk ve 1  ruhsatsız pompalı tüfek ile 14 dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili zanlı R.K. gözaltına alındı.