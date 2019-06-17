Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Çağımızın en büyük problemleri arasında yer alan dijital bağımlılık, her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, bu konunda bazı ailelerin türlü bahanelerle çocuklarına engel olmadıklarına dikkat çekiyor ve “Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum vardır ki o da dijital oyunların çocukları gittikçe aptallaştırdığı” dedi ve ekledi: Son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı satır arası haberler görüyorum. Dijital oyunlar, çocukları oyunda tutabilmek için basit tekniklerle kendilerini takibe zorluyor. Bu durum çocuklarda hem hayat kalitesini düşürüyor hem de zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Ekran bağımlılığı çocukların aileleri ile olan ilişkilerini uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Ama aileler kendi oluşturdukları bahanelerle çocuklara karşı koyamıyorlar. ‘Çocuğum tutkulu bir şekilde dijital nesnelerle oynuyor, belki de ileride dijital oyun yazılımcısı olur’, ‘Onunla gurur duyuyoruz ne kadar oyun oynasa da yine de derslerinde başarılı o hâlde kısıtlamamıza gerek yok’, ‘Dışarıda kötü alışkanlıklar edineceğine evde oyun oynuyor’, ‘Oyun için dışarıya gönderirsek korunmasız olacak, o halde güvenli limanda, evde oyuna devam etsin’ gibi bahaneler üretiyorlar.