Okmeydanı’nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Şişli’de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi
17.06.2019 - 21:00 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli’de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler : Şişli,
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