Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), 10 gün aranın ardından yeniden Kayseri'de görüldü. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Merkez Melikgazi ilçesi Belsin İsa Yusuf Alptekin parkında görülen ve paniğe neden olan 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek 10 gün aranın ardından bu kez Melikgazi İlçesi Farabi caddesi üzerinde görülmesi endişe oluşturdu.

Paniğe neden olan örümcek, vatandaşlar tarafından öldürüldü. Vatandaşlar, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümceklerle ilgili ilaçlama yapılmasını istedi.