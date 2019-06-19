Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeryüzündeki orman bölgelerinin 2000 yılındaki 4,1 milyar hektar seviyesinden 4 milyar hektar seviyesine geriledi. BM’nin Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) “Ormanların Durumu 2018” raporunda paylaştığı 1990-2010-2015 yıllarının grafiklerine göre, dünya ormanları bu süre zarfında küresel arazilerin yüzde 31,6’sından yüzde 30,6’ya geriledi. Raporda, karasal ekosistemin ve ormanların korunması yükselişte olduğu ve orman kayıplarının yavaşladığı vurgulandı. Hızlı gerilemenin kaydedildiği 2000-2005 döneminden bugüne orman kayıplarının yüzde 25 oranında azaldığı, son dönemde kayıplarda bir yavaşlama olduğu tespit edildi. Dünyanın bitki örtüsüyle kaplı kara yüzeyinin 5’te 1’i, 1999’tan 2013’e kadar müstahsil verimliliğinde azalma eğilimi gösterdi. Tarlaların yüzde 19’u, orman bölgelerinin yüzde 16’sı, çayırların yüzde 19’u ve meraların yüzde 28’i olmak üzere yaklaşık 24 milyon kilometrekare arazi bundan etkilendi.

Ağaçlandırmada üçüncü olduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olduğunu vurguladı. Pakdemirli “Bugüne kadar 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 2023 hedefimiz ise dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak” dedi.