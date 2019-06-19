Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest  Kürsü" programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu.   

Başbakan Tatar, Maraş konusunun bir açılım olduğuna dikkat çekerek,  burasının her zaman gündem olduğuna vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin bu açılımı beraberinde getirdiğini söyleyen Başbakan, keşif çalışması yapılacağını, bilgi eksikliklerinin giderileceğini söyledi ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devrede olacağının altını  çizdi.

Maraş’ın KKTC içinde bir bölge olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle  konuştu: 

"Maraş bizim topraklarımız içindedir ve orayı koruyan da bizim  ordumuzdur. Türkiye’nin bilgisiyle bu yola girilmiştir. Kıbrıs'ta federal zeminli  bir anlaşma zemini kalmamıştır. Müzakere masasına oturulacaksa yeni  alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı  bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır. Bu saatten sonra kimse  Kıbrıs Türkü’nü bir ortaklık cumhuriyetine itemez. Kıbrıs Türkü’nün buna onay  vereceğini düşünmüyorum."

Maraş adımının hükümetin kararı olduğuna dikkati çeken Başbakan Tatar,  konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verileceğini de  kaydetti. 

Tatar, doğal zenginliklerin paylaşımı konusuna da değinirken, "Rumlar  buna uymuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları vardır. Yavuz ve Fatih  gemileri bizim bölgelerimizde araştırma yapıyor. Türkiye hukuk içerisinde hareket  ediyor. Rumların bunu hazmetmesi gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan, "Türkiye, Kıbrıs konusunda bir bütündür. Kıbrıs Türkü'ne  sahip çıkan bir politikaları var. Türkiye’nin desteği olmadan Kıbrıs davasını  savunmak mümkün değildir. Türkiye ile birlikte hareket ettiğimizi böyle bir  zamanda göstermek bizim için çok önemlidir." dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün  kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek,  bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter  çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirmişti.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de  iskana kapatılmıştı.