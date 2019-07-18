Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erol Kırmızı idaresindeki 22 RL 743 plaka otomobil İnönü-Bozüyük kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücü Kırmızı (39) ile araçta bulunan eşi Ayfer (36), kızları Reyhan (7) ve Semanur (5) Kırmızı ile yakınları Derya Arlı (33), çocukları Muhammet (5) ve Zeynep Arlı (1) yaralandı.

Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Muhammet Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.