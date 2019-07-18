Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Öte yandan Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR ANLATTI

Düzce'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte gelen selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü oldu. 190 hanelik köy, sabaha karşı tamamen sel sularına teslim oldu. Sel sularından özellikle dere yatağındaki evler etkilendi. 77 yıldır köyde oturduğunu söyleyen Avni Kozun evi de sel sularının bastığı evlerden biri oldu. Sabah ezanından sonra yağışın etkisini arttırdığını belirten Koz, Baktım, sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı dedi.

’DERE KENARLARI BERBAT DURUMDA

Köy muhtarı Mustafa Koz ise, Saat 02.30da başlayan yağmur sabah 05.50de maalesef büyük bir sel baskınına neden oldu. 2 evimizin zemin katları oturulamaz halde. Bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılamaz hale geldi. Tabi sel birçok yerde yaşandı. Biz bu halimize şu an şükrediyoruz. Şimdiye kadar sadece bu anayolu açtık. Diğer taraflarımız komple duruyor. Dere kenarları berbat durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın da devam edecek. Zaten sularımız da öğlen indi diye konuştu.

BEN 60 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Koz, Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılmaz bir manzaraydı. Bizden büyüklerimize sorduk, daha önce böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, ben de böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi. Her yer korkunç haldeydi şeklinde konuştu.

Felaketin yaşandığını belirten bir başka köy sakini Yusuf Mutlu daÿsel sularında bir büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek, yaklaşık 4 saattir iş yerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

KIZILAY YARDIMCA KOŞTU

Türk Kızılay, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaşanan su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım için uzman ekipler harekete geçti.

Afetzedelere gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde tespit çalışması yapan Kızılay ekipleri, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çalışmalarda bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin yardımını alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede görev yapan ekiplere de destek oluyor.

Bölgeye acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniye sevkiyatı başlatan Türk Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.