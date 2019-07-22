Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sosyal medya mecraları kullanılarak geliştirilen ankette, 12 soru soruldu, 30 bin 802 cevap alındı. Buna göre ankete katılan her 2 katılımcıdan 1’i evinde klima kullanıyor. Hemen hemen tamamı klima alırken ürünün tasarruflu olmasına dikkat ettiğini belirtse de, 10 kişiden 7’si tasarruf kurallarını hiçe sayıyor, hatta bilmiyor.

Kullanıcıların yüzde 70’i ürünün dış görüntüsü ve tasarımına dikkat ediyor. Hemen hepsi bakımı ihmal ediyor. Kullanıcıların en az yarısı yılda 1 kez bakım yaptırırken, kalan yüzde 50’si hiç bakım yaptırmıyor. 10 kişiden 6’sı da kendi bakımını kendisi yapmayı tercih ediyor. Sektörde Türk kullanıcıların yüzde 60’ının klimada ithal markaları tercih ettiği görülüyor.

NASIL TASARRUFLU KULLANABİLİRİZ?

¥ Öncelikle klimanızı ihtiyacınıza ve oda büyüklüğüne göre alın. Gereğinden büyük ve küçük klimalar fazla enerji tüketebilir.

¥ Montajının en doğru yere yapılması için uzmanından destek alın.

¥ Elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol, yüzde 30 tasarruf sağlar.

¥ Kullanılan ortamın izolasyonu iyi olmalı, kapı ve pencereler kapalı tutulmalı.

¥ Klima soğutma modundayken, diğer elektrikli cihazları kullanmamaya dikkat etmeli. Bu cihazlar harcanan enerjiyi artırır.

¥ Toz filtrelerini düzenli aralıklarla temizleyin ki hava akışı bozulmasın.

¥ 10 yıldan eski olan klimalarınızla vedalaşın. Çünkü yüzde 40 fazla enerji harcarlar.

¥ Çok sıcak olmayan günlerde nem alma modunda çalıştırın.

¥ Programlama modu olanları tercih edin. Siz evde olacağınız zamana göre planlayın.

¥ Yetkili servise danışarak bakım yaptırın.

¥ Klimanın perde, mobilya gibi şeylerle kapanmasını önleyin.

¥ Klimayı gaz kaçağı olabilecek bir yere monte etmeyin, yangına sebep olabilirsiniz.

¥ Sağlıklı sıcaklık 25-26 derecedir. Sıcak bir ortamı birden 18 dereceye düşürmeye çalışmayın.