Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Sydney kentinde aracında kilolarca metamfetamin uyuşturucu madde bulunan Simon Tu, karakolun önünde park halindeki polis aracına çarpıp kaçtı. Polis tarafından olaydan bir saat sonra bulunan minibüste, kolilerin içine saklanmış 200 milyon değerinde 273 kilogram metamfetamin tespit edildi. Minibüsteki uyuşturucuya el koyan polis, 28 yaşındaki Simon Tu'yu gözaltına aldı.

Polis aracında büyük hasar meydana gelirken olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.