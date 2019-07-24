Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
İstanbul’da yağış başladı: Yağmura hazırlıksız yakalananlar ilginç görüntüler oluşturdu
24.07.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bir vatandaşın kafasına poşet geçirip gezmesi ilginç görüntülere neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,yağmur,hazırlık,ilginç,
639191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639191.aspx
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