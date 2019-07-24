Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da buğday hasadının bitmeye yakın olmasıyla çiftçilerin yüzü gülmedi. Aşırı yağışlarla birlikte hasat veriminin yüksek olması beklenirken, hasadın bitmeye yakın olmasıyla çiftçi umduğunu bulamadı. Aşırı yağışlardan, birden yağışların kesilmesi ve sıcakların bastırması buğday, arpa ve mercimeğin habbesinin olgunlaşmadan yanmasına sebep oldu. Çiftçiler hasadın masraflarını karşılamadığını söyledi.



'100 TON GELECEĞİ YERDE 25-30 TON VERİM ALABİLDİK'



Çiftçi ve buğday pazarında esnaf olan Medeni Kaya, bu sene beklentilerini bulamadıklarını söyledi. Kaya, “Bu sene yağışlar çoktu. Yağışların çok olması ve son zamanlarda yağışların kesilmesi ve aniden sıcakların basması verimi yüzde 60-70 etkiledi. Mesela bu sene 100 ton geleceği yerde 25-30 ton verim alabildik. Birde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sene fiyat düşük verdiği için kimse mal vermedi. Çiftçiler piyasada normal bizim gibi esnafa malını veriyor. Bizde fabrikalara veriyoruz. Fiyatlarda normaldir düşük de değil. Ama verim azdı. Bu seneki mercimek piyasası yüksektir. Gaziantep, Mersin analizi 3 lira 600 kuruştur. Burada da değişiyor. 1 Türk lirasından başlıyor, 3 liraya kadar bizde alıyoruz. Buğdayın fiyatı da ekmeklik buğday, 1 lira 100 kuruştan, 1 lira 300 kuruşa kadar alıyoruz tahlile göre. Sert buğdayda da fiyatı 1 lira 400’den 1 lira 750 kuruşa kadar da çıktı. Şuanda o da biraz duraklama yapmış. Arpa da 1 lira 200 kuruştur. Çiftçiler hepsi zarardadır. Bu verdiği parayı, yaptığı masrafını alamadı. Bu sene yağışın çok olması, sonradan da bir birden kesilmesi ve sıcaklığın basması buğdayın habbesinin yetişmemesine neden oldu. Habbesi yetişmediği için verim az oldu.” diye konuştu.