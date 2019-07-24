Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki H.C isimli yaşlı kadın evinin yakınında kurulan Perşembe Pazarına alışverişe çıktığı sırada yanına M.K. (40) ve Ç.K. (51) gelerek, yaşlı kadına oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek mevlit okumaya geldiklerini söyledi. Yaşlı kadını oğlunun arkadaşı olduklarına inandıran 2 şüpheli daha sonra yaşlı kadına "gelmişken kolundaki bilezikleri de okuyalım bereketlensin" diyerek kandırdı. Şahısların oğlunun arkadaşı olduğuna inanan yaşlı kadın da söylenenlere kanarak kolundaki bilezikleri çıkarıp şüphelilere verdi. Bilezikleri aldıktan sonra yaşlı kadına hemen geleceklerini söyleyen şüpheliler ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen yaşlı kadın, şahısların gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu hemen polise haber verdi.

“Polis, 2 şahsı Konya’da yakaladı”

Yaşlı kadının dolandırıldığını tespit eden polis, vakit kaybetmeden hemen çalışma başlattı. İlk olarak şehre giriş çıkış yapan şüpheli araçları izlemeye alan polis, şehir polis kameralarından 35 plakalı bir aracın şehre giriş yaptığını belirledi. Bu aracın dolandırıcılığın yaşandığı pazar bölgesinde dolaştığını tespit eden polis, aracın yaşanan dolandırıcılık olayının ardından kısa süre sonra da Konya istikametine çıkış yaparak gittiğini belirledi.

Zanlılar altınları Konya’da bozdurmuş

Karaman polisi, Konya istikametine giden 35 plakalı otomobil içindeki şahısların dolandırıcılık olayına karışmış olabileceği ihmalini değerlendirerek araştırmalarını genişletti. Aracın peşine düşen Karaman polisi, şüphelilerin Konya kent merkezinde bir sarrafta 5 tane altın bileziği 50 bin lira karşılığında bozdurduğunu tespit etti. Otomobili bir süre takip eden polis, 50 bin lira para ile İzmir'e doğru yolan çıkan 2 şüpheliyi, Ilgın ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlarını kabul eden zanlılar tutuklandı

Polisin titiz çalışması sonucu yakalanan 2 şüpheli Karaman’a getirilerek sorgulandı. İlk ifadelerinde suçlarını kabul eden M.K. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akraba olan ve aynı suçlardan 20'ye yakın suç kaydı bulunan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ele geçirilen bilezik parası olan 50 bin liranın ise yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi.