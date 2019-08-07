Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine doğru yola çıktı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç sınır hattına gönderildi.
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
07.08.2019 - 22:27 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,
642438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642438.aspx
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