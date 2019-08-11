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Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı
11.08.2019 - 14:39 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler : pendik,yangın,
643259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643259.aspx
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