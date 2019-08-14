Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Yasin Kobak’a üç yaşındayken lösemi teşhisi kondu. İzmir’deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yıl kemoterapi gören Kobak, kan değerlerinin yükselmesinin ardından sağlığına kavuştu. Geçen sene kan değerlerinin düşmesine bağlı olarak sağlık sorunları nükseden Kobak’a löseminin bir türü olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) teşhisi konuldu. Doktorlar, kemik iliği nakline karar verdi. Kobak’ı hayata bağlayan kemik iliği Almanya’da bulundu. Kobak, tedavi gördüğü hastanede yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşurken cam bölmeli hasta odasında girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda 350 puan alarak Bergama’da bulunan 13 Nisan Anadolu Lisesi’ni kazandı. Kobak “İstediğim okulu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Hastalığım boyunca hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastanede hem sağlığıma hem de hayallerime kavuşmuş oldum” dedi. Kobak, hukuk fakültesi okuyup, hâkim olmayı hedefliyor.