Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sırada balık tutmak isteyen 20 yaşındaki Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek düştü. Oğlunun gölete düştüğü gören anne Behice Kadıncıoğlu (42), peşinden atladı. Eşinin ve oğlunun boğulduğu gören baba Nihat Kadıncıoğlu (46) da ailesinin arkasından gölete atladı. Bütün çabalara rağmen Beyler Göleti’ne düşen anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti. Gölette boğulan aileyi, ilk olarak çevrede bulunanlar karaya çıkarttı. Cumhuriyet Savcısı’nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Devrekâni Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay bölgesine gelenler “Gölete girmek, avlanmak ve yüzmek yasaktır” yazısıyla karşılaştı.

Vedat Yunus İkizoğlu İHA