Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Durağan Greenpark mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Cevat Karadeniz hayatını kaybederken, Fadime E. (28), Enes K. (10), Ramazan K. (26) ise yaralandı. Yaralılar Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.