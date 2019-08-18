Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek bölgelerde inşa edilen cam teraslar ziyaretçilere seyir zevkinin yanı sıra güzellikleri kuş bakışı görme fırsatı veriyor. Türkiye’de ilk cam seyir terası 2012 yılında, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte inşa edildi. ABD’nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı cam seyir terasının yoğun ilgi görmesi üzerine ülkenin birçok yerinde cam teraslar yapıldı. İnşaatı halen devam eden çok sayıda cam teras var. Tamamlanıp hizmete girenlerin birkaçı ise şöyle:



240 metre yükseklikte

Torul Seyir Terası. Gümüşhane’de Torul Belediyesi tarafından Zigana dağı ve yeni Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergâhının tam ortasına inşa edildi. Osmanlı zamanında savunma ve gözetleme amaçlı olan Torul Kalesine yakın mesafedeki zirveye kurulu cam seyir terası, yerden 240 metrelik yüksekte. Terasa çıkmak cesaret istiyor ama buna rağmen her gün 7’den 70’e çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Aynı anda sadece 30 kişi

Çankırı Seyir Terası. Çankırı Belediyesince 1200 metre rakımdaki Çankırı Kalesi’ne yaptırılan ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, hafta sonunda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yelpaze şeklinde tasarlanan, uzunluğu 10 metre 80 santim olan cam seyir terasına güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabiliyor. Cam teras, ziyaretçilerine şehre farklı bir açıdan bakma imkânı sunuyor.



Ünlü ışık düzeneği mekânı

Kaletül Üstad Tepesi. Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı, doğa güzelliği ve cam terasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

İbrahim Hakkı hazretleri tarafından yapılan ünlü ışık düzeneğinin bulunduğu Kaletül Üstad Tepesi, büyük buluşa şahitlik etmenin yanı sıra ziyaretçilerine Botan’ın eşsiz manzarasını da doyasıya seyretme imkânı veriyor.



En büyük ikinci kanyon

Ulubey Kanyonu Cam Terası. Uşak kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Ulubey kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri‘nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Kanyon eşsiz manzarası ile vatandaşların ilgi odağı hâline gelirken inşa edilen seyir terası da 3 santimetre kalınlığında kurşun geçirmez camdan 135 metrekarelik alanıyla Ulubey ilçesinin sembolü oldu.



Hedef 300 bin ziyaretçi

Çatak Kanyonu Seyir Terası. Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu’nda 450 metre yükseklikte kurulan cam terasa çıkanlar da yüksekliği sebebiyle tedirginlik yaşıyor. Ziyaretçiler, ilk baştaki korkuyu atlatınca gördükleri manzara karşısında hayran kalıyor. Yapılan çalışmaların ardından kanyona yıllık 300 bin ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.



65 milyon yıllık tarih

Levent Vadisi Seyir Terası. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları ile dikkat çekiyor. 1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terası, yapıldığı 2012’den bu yana yoğun ilgi görüyor.



Hatila Vadisi



En yüksek seyir terası

Hatila Vadisi Seyir Terası. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Millî Parkı’nda yaptırılan Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip.



En uzun cam teras

Tortum Gölü Seyir Terası. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) “sakin şehirler” ağına dâhil edilen Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü karşısına yapılan, 12,3 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pirinkayalar Geçidi’nde yapılan cam terasa (fiyortpark) gelen yerli ve yabancı turistler, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere’de tarihî yapıları görmenin yanı sıra doğal güzellikleriyle dört tarafı yüksek tepelerle çevrilmiş Tortum Gölü’nü izleme fırsatı buluyor.



Rekor Çin’de

Dünyanın en büyük ve en yüksek cam terası, Çin Qingyuan’da bulunuyor. Yerden 202 metre yükseklikte bulunan teras, turistlere hem korkuyu hem heyecanı bir arada yaşatıyor. Muhteşem vadi manzarasını yerden 202 metre yükseklikte izleme imkânı sunan cam teras, köprünün ucunda asılı 16,8 çapındaki dairesel cam kısmıyla dünyanın en büyüğü. Terasta bulunan her bir cam parçası 4,5 ton ağırlığında olup, aynı anda iki arabayı taşıyabiliyor.