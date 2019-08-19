Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı tırda arama yapıldı. Tın dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.







Bir diğer tırda yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş tır lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli yakalanırken tırlar çektirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.