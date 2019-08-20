Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, boşanmaya karar verdi. Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören ve şimdilerde hamile olan Seren Serengil, eşini takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Şarkıcı Yaşar İpek ile evli olan Seren Serengil'in bebek haberleri sonrası yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. İkili birbirlerini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğraflarını sildi.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Seren Serengil, Instagram hesabından Cemal Süreya'nın, "Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim" sözünü paylaştı. Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ise boşanma iddiaları güçlendirdi.

STRESTEN UZAK DURMASI GEREKİYOR

Anne olmayı çok isteyen ve bu konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayan Serengil'in doktorunun tavsiyesi üzerine bir buçuk ay tekerlekli sandalyeyle yaşayacağı öğrenilmişti. Zorlu bir dönemden geçen sunucuya yüksek sesli konuşmak dahil her türlü stres oluştruacak şeyler yasaklanmıştı.