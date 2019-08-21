Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.
Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi
21.08.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraca kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.
Kaynak: İHA
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645209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645209.aspx
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