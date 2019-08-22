Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, cumartesi günkü selin yaralarını daha yeni sarmışken bir sağanak daha yaşadı. Anadolu Yakası’nda başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. Kara bulutlarla birlikte gündüz sanki geceye döndü. Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde zemin kattaki bir daireyi su bastı. Dairede bulunan üç kişi, kendilerini son anda bahçeye attı. Uzun süre bir yerlere tutunan şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini de su bastı, iki otomobilde bulunan üç kişi mahsur kaldı. Bu kişiler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçit suya gömüldü. Bu sebeple metrobüs seferlerinde aksamalar oldu. Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler, suyu tahliye etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağışla ilgili “Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağışı ise 35-40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçeleri aldı. Su baskınlarına ekiplerimiz tarafından müdahale edildi” açıklaması yaptı. Öte yandan cumartesi günkü sel felaketinde Fatih’e metrekareye 113 kilogram yağış düşmüştü.